Dit moet je weten over het WK Veldrijden in Hoogerheide

De Boswachter Tijd voor nieuwe ‘deltawer­ken’: dit keer niet om zout water te weren, maar zoet water te behouden

BERGEN OP ZOOM - Morgen is het zeventig jaar geleden dat het zoute zeewater meedogenloos grote delen van Zeeland en West Brabant overspoelde. Oudere mensen in de regio hebben onvergetelijke herinneringen aan ‘de ramp’. De zee is een gevaarlijke vriend.

11:00