Dit moet je weten over de tickets voor Vastenavend

Wielerplaatjes

De kaartjes zien er dit jaar uit als echte wielerplaatjes, die gespaard kunnen worden, dus. Na het evenement is het mogelijk de kaartjes terug te vragen, af te knippen en bijvoorbeeld aan je vastenavendbullen te hangen. Meer informatie, onder andere over de verkoopadressen, of om de kaartjes online te kopen, is te vinden op de website van de stichting. De stichting waarschuwt om er op tijd bij te zijn, want op is op en de evenementen zijn altijd razend populair.