Dit mag niet verdwijnen in Bergen op Zoom, ook al krijgt niemand meer natte voeten op de Kaai

Bewoners sloophui­zen Fort-Zee­kant krijgen snel gesprek: ‘Iedereen tijdig nieuw onderdak, maar deze 42 woningen gaan wel weg’

16 februari BERGEN OP ZOOM - Om de onrust over 42 te slopen woningen in Fort-Zeekant te temperen voert woningcorporatie Stadlander al in maart gesprekken met bewoners en niet pas rond de zomer. ,,We luisteren naar wensen en begeleiden iedereen tijdig naar een ander huis", verzekert Brigitte Broijl. Maar de sloop gaat in 2023 wel beginnen.