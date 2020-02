Dit maakt fietspaden volgens scholieren veiliger

BERGEN OP ZOOM - Fietsers in Bergen op Zoom lopen nog steeds onnodig gevaar. Tal van plekken zijn niet veilig. Dat kan en moet beter, zo concluderen scholieren van het Mollerlyceum. ,,We komen ze dagelijks tegen op weg naar school", klinkt het tijdens hun presentatie. Ze vragen de gemeente om actie te ondernemen.

De scholieren deden de afgelopen maanden onderzoek naar hoe veilig fietsen in de stad is. En kregen daarbij de hulp van een groep van tientallen internationale studenten die in Bergen op Zoom te gast was. Ze presenteerden een aantal bevindingen aan burgemeester Frank Petter, wethouder Patrick van der Velden en verkeerskundige Ralph van den Boom.

Wie heeft voorrang?

De scholieren van het Mollerlyceum en internationale scholieren van het Erasmus+-project Upcycle Europe wijzen op gevaarlijke situaties waarbij onduidelijk is wie er daadwerkelijk voorrang heeft.

Zo laat hun presentatie zien dat de verkeersregels op de Ravelstraat en Halsterseweg in Halsteren niet altijd even duidelijk zijn voor fietsers en automobilisten, wat tot ongelukken leidt. Dat geldt ook voor de fietsbrug over de Zoom, bij winkelcentrum De Zeeland en waar de Coehoornstraat en Zuidsingel elkaar kruisen.

Tijdens de presentatie lichtte Mare Venekamp, een van de scholieren van het Mollerlyceum de kruising van Coelgenestraat en het Bolwerk-Noord er uit. Een plek waar dagelijks veel scholieren doorheen fietsen. ,,Het is niet duidelijk of de overstekende fietser of de auto voorrang heeft", vertelt Venekamp.

Quote Nu is het vooral goed luisteren of er een auto aankom Mare Venekamp, scholier ,,Nu is het vooral goed luisteren of er een auto aankomt, aangezien je die niet vanuit de Coelgenestraat kunt zien. Het lijkt niet iedereen duidelijk zijn wie er voorrang heeft op die plek. Als oplossingen hebben we gedacht aan verkeersborden voor gevaarherkenning, gekleurde gebieden of wegspiegels."

Doorvoeren

De scholieren hopen dat hun bevindingen in de praktijk worden doorgevoerd. ,,Wij hebben onderzoek gedaan naar een aantal gevaarlijke situaties in en rond Bergen op Zoom, omdat we ze dagelijks tegenkomen op weg naar school. In december 2019 hebben we deze situaties doorgestuurd naar de gemeente, maar tot op heden is er nog niks mee gedaan", aldus Venekamp.