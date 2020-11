Dit maakt Bergenaar boos: bezuinigen zonder overleg

Feestco­mité voor oud en nieuw? Nee, maar jeugd Woensd­recht praat wel met politiek: ‘Ook jongeren lijden onder corona’

25 november HOOGERHEIDE - Nee, een feestcommissie om toch oud en nieuw te vieren wordt het zeker niet. Maar de Woensdrechtse politiek gaat wel in gesprek met jongeren om te horen waar zij last van hebben in coronatijd. ,,Bij eenzaamheid wordt vaak aan ouderen gedacht, maar ook de jeugd lijdt eronder”, weet burgemeester Steven Adriaansen.