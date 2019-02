Dit kun je verwachten van de Krabbenfoor in Bergen op Zoom dit jaar

BERGEN OP ZOOM - Straatentertainment, een plein speciaal voor jongeren en nog meer foodtrucks. De Krabbenfoor is ontwikkeling en krijgt dit jaar een flinke update. Een meerjarenplan, als het aan ondernemersvereniging Sterck ligt. In de toekomst moet de Krabbenfoor zich nog meer ontwikkelen tot een evenement waar zowel Bergenaren als mensen uit de omgeving graag naartoe komen.

Jeroen van Wijk van Inq Events & Management heeft een plan voor de jaarlijkse braderie, dat met veel enthousiasme is ontvangen door de leden van Sterck. Grof gezegd gaat de Krabbenfoor ingedeeld worden in een aantal gebieden die ieder hun eigen thema hebben. De rode draad, zegt voorzitter Luud van de Ven van Sterck, is dat het evenement over de hele binnenstad wordt getrokken. ,,Het gaat niet alleen om wat er op de Markt gebeurd.”

Goede basis

Van Wijk: ,,Er is al een goede basis met de braderie. Daarop kun je goed voortborduren.” Wat hem betreft zijn de sleutelwoorden voor het evenement: feel good, gemoedelijk, gezelligheid en dat in een mooie stad. ,,Waar het de hele dag goed vertoeven is. Dit jaar willen we het publiek nog beter te bedienen.”

Onder andere door het aanbieden van straatentertainment. Dat werkt sfeerverhogend, denkt de ondernemer. ,,We denken aan muzikanten, maar ook aan theater.”

Verder: de route moet duidelijker aangegeven worden, zodat het ook voor mensen die niet uit de stad komen aantrekkelijk blijft om te komen. De Pasar Malam verhuist naar het Thaliaplein en de kunstmarkt op de binnenplaats van het Markiezenhof wordt gecombineerd met een Franse markt. Ook komt er een ‘sport&healthy’ gebied en keren de foodtrucks terug naar de stad.

Jeugdplein

En er wordt dit jaar ook aan de jeugd gedacht. Voor hen is lange tijd niet iets georganiseerd, zegt Van Wijk. Daar moet dit jaar verandering in komen. ,,Op de Vismarkt komen vijftien zeecontainers. Elke container bevat iets wat jongeren leuk vinden: telefoonhoesjes bijvoorbeeld of sneakers.” Een dj zorgt voor de muzikale omlijsting op het plein. Uiteraard staan op de Markt en het Beursplein weer podia.

Van de Ven is blij met de nieuwe opzet voor de Krabbenfoor. ,,Je merkt ook wel dat het werkt: de vergadering was druk bezocht en iedereen is enthousiast over de plannen.”