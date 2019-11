Dit kun je verwachten tijdens Made in Belgium in Gebouw-T

In huize WiBoZ in Bergen op Zoom loopt ‘t op rolletjes

14:03 BERGEN OP ZOOM - Alsof ze jaren samenwonen. Zo gesmeerd loopt het in huize WiBoZ. Voor sommige ouders is het meer wennen dan voor de jongeren met een verstandelijke beperking, die sinds begin deze maand in het appartementencomplex in nieuwbouwwijk Scheldevesting in Bergen op Zoom wonen.