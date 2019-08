Dit kun je verwachten tijdens de vierde editie van de Foodstoet in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De Foodstoet staat weer voor de deur. Het Bergse foodtruckfestival vindt eind deze maand voor de vierde keer plaats. En een week daarvoor staan de foodtrucks voor het eerst in Breda. De voorbereidingen voor beide evenementen zijn dan ook in volle gang.

De basis van de Foodstoet staat, zegt Alma Wattimena, die samen met haar broer Martin aan de wieg van het festival staat. ,,Het entertainment en de foodtrucks. Zonder die trucks is er geen festival. We proberen voor Bergen op Zoom altijd iets nieuws te bedenken.” En dat is ook dit jaar weer gelukt. Er zijn verschillende nieuwe elementen. De aftrap bijvoorbeeld. Op de eerste dag is er voor het eerst een vrijdagmiddagborrel op het terrein. Voor een deel gericht op bedrijven, die hun eigen tafel kunnen reserveren, maar ook open voor andere bezoekers.

Organisatorisch zijn er ook wat wijzigingen. Zo werken Alma en Martin vanaf dit jaar samen met iNQ Events van Jeroen van Wijk. Hij was er de afgelopen jaren ook al bij betrokken. ,,Maar nu zijn we echt partners”, zegt hij.

Kinderstoet

Er staan eind augustus 31 foodtrucks op Kijk in de Pot. Martin: ,,We proberen elk jaar nieuwe foodtrucks erbij te krijgen. Zo hebben we dit jaar voor het eerst een Koreaanse foodtruck. Die hebben lage tonnen, waar je je eigen gerecht op kunt roosteren.”

Quote We hebben dit jaar voor het eerst een Koreaanse foodtruck. Dan kun je op lage tonnen je eigen gerechten roosteren. Martin Wattimena Voor de kinderen is er weer van alles te beleven tijdens de Kinderstoet. Alma: ,,We proberen voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te zijn. We hebben zelf ook kinderen, dus we weten hoe essentieel het is dat er voor hen iets te doen is op een festival.”

Bootcamp

De Foodstoet heeft vorig jaar de vleugels uitgeslagen naar Roosendaal, maar het blijft daar voorlopig bij die ene editie. Alma: ,,De locatie was dit jaar niet meer beschikbaar. Dus hebben we besloten om naar Breda te gaan.”

Wie na twee volle dagen eten wel wat beweging kan gebruiken, is zondagochtend ook welkom bij de Foodstoet. Dan vindt er voor het eerst een bootcamp op het terrein plaats.