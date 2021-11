Dit Kruislandse transportbedrijf bestaat 25 jaar en heeft een jubileumwagen: ‘Een eerbetoon’

Een grote vrachtwagen die net iets meer aangekleed is dan normaal, met zelf gekozen details en meer verlichting. Dat is The Tribute, de nieuwste wagen van Jaspers Int. Transport uit Kruisland.

Volgend jaar bestaat het bedrijf 25 jaar. ,,We zijn een paar maanden te vroeg, maar dit model wordt niet meer geproduceerd. Dus we moesten hem alvast bestellen”, legt eigenaar Jeroen Jaspers uit. Afgelopen zaterdag werd de jubileumwagen onthuld tijdens een klein feestje bij het bedrijf. ,,We eren hiermee twee mensen die veel voor mij en het bedrijf betekend hebben. Meestal eer je iemand als hij overleden is, maar dit leek ons een mooie verrassing.”

Te duur

De wagen is niet alleen mooi met zijn toeters en bellen, hij moet ook ingezet worden voor het transport. ,,Hij is te duur om hem alleen voor de show te hebben”, zegt Jaspers lachend.

Vier jaar geleden deden zijn ouders een stapje terug en heeft hij het bedrijf voortgezet. Sindsdien is het bedrijf wel aardig uitgebreid. ,,De afgelopen jaren raakte het in een versnelling. Het kwam gewoon zo op mijn pad. Het klantenbestand groeide en om iedereen tevreden te houden, hebben we uitgebreid. Dat was in eerste instantie niet per se de bedoeling”, vertelt hij lachend.

Het bedrijf telt nu zes medewerkers. ,,Er komen mensen bij, maar de zoektocht is nu lastig. Er is overal een tekort aan personeel. De gekte zal wel een keer overgaan”, zegt hij hoopvol.

Levensmiddelen

Van de pandemie had Jaspers gelukkig weinig last. ,,Ons werk is continu doorgegaan, omdat we veelal in de levensmiddelen zitten. Of het nou thuis of in een restaurant is, mensen willen toch eten. Daar hebben we geluk mee.”

Zeven auto’s vindt hij voorlopig prima. ,,Dat is op dit moment genoeg. Of er volgend jaar weer een nieuwe nodig is, zien we dan wel. Ik hoef geen dertig auto’s.”

