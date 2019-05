Dit krijgt koningin Máxima te zien in hightech dementiecentrum in Steenbergen

Jan Klaassen is fictief, maar het zou zomaar een realistisch ochtendtafereel in Hof van Nassau in Steenbergen kunnen zijn. Koningin Máxima opent dinsdag 28 mei het gloednieuwe verpleeghuis. Sinds november wonen er al bewoners, maar een feestelijke opening mag niet ontbreken.



Er wonen 121 mensen in het verpleeghuis, waarvan 97 dementerend. Technologie speelt er een belangrijke rol. De nieuwste technische snufjes zijn toegepast om het leven binnen de muren van het verpleeghuis zo aangenaam mogelijk te maken. Domotica, wordt dat ook wel genoemd. Is het spannend om straks Máxima rond te leiden? Innovatieadviseur Matthieu Arendse vind dat meevallen. ,,Dat we iets moois hebben te laten zien, vind ik het allerleukste.”