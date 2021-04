Dit jaar wel noveen in Lepelstraat: ‘Twee jaar op rij geen viering zou einde traditie kunnen betekenen’

Ook is er een winkeltje waar Antoniusbrood verkocht wordt, kaarsen en beeldjes van de heilige ook. Ria van Geel koopt zo’n beeldje van Antonius, de heilige die op 13 juni 1231 overleed en in Lepelstaat sinds jaar en dag wordt vereerd. Van Geel is een van de trouwe bezoekers van het gisteren begonnen Antoniusnoveen. ,,Mijn moeder kwam hier al. Ik heb er een speciale band mee.’’ Het beeldje is voor haar schoonzus. ,,Haar man is overleden.’’



Vorig jaar was er geen noveen in Lepelstraat. Corona won het van de traditie. Dankzij de versoepelde maatregelen lukt het nu wel, met maximaal 30 bezoekers per viering. Cor Snepvangers is blij dat het noveen doorgang vindt. ,,Twee jaar op rij geen viering zou het einde van de traditie kunnen betekenen. Grote kans dat je de vaste bezoekers dan kwijt bent.’’