Dit jaar wél 2400 lichtjes en publiek op de erevelden in Bergen op Zoom: ‘In principe zonder coronacheck’

COLUMN Haal die foute posters eens van de stations, NS!

7:00 Lopend door het centraal station in Breda zag ik deze week dat Middelburg en Vlissingen nog stééds in Zeeuws-Vlaanderen liggen. Nou ja, volgens de Nederlandse Spoorwegen dan. Het is voor de treinmaatschappij blijkbaar erg moeilijk om 150 foute reclameposters weg te halen.