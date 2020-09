Dit jaar geen bladkorven in Bergen op Zoom

Nu al overlast en brand door illegaal vuurwerk in Bergen op Zoom

18 september BERGEN OP ZOOM - Terwijl de Bergse gemeenteraad zich donderdagavond in theater De Maagd boog over de komende jaarwisseling en wat te doen met vuurwerk, klonken elders in de stad harde knallen en stond even later een grasveld aan de Wouwsestraatweg in lichterlaaie. ,,Volgens omstanders veroorzaakt door afgestoken vuurwerk”, meldt de politie.