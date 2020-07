Dit is waarom PopMonument wél subsidie krijgt

BERGEN OP ZOOM - Ondanks de forse bezuiniging op culturele subsidies vanwege de grote financiële problemen van Bergen op Zoom, krijgt de Stichting PopMonument wél 15.000 euro van de gemeente voor het evenement dat dit jaar in afgeslankte vorm doorgaat. ,,Het is een investering die geld moet opleveren en daarmee economische groei voor de stad”, stelt wethouder Patrick van der Velden.

Bergen op Zoom is als enige stad in West-Brabant genomineerd voor een landelijke festivalregeling. ,,We maken met PopMonument kans op een ton subsidie voor de komende vier jaar.” De muzikale optredens zijn altijd op bijzondere erfgoedplekken. ,,Landelijk wordt dat gezien als een waardevol concept. Het is belangrijk dat dit evenement doorgaat, ook al is het dit jaar kleinschalig, omdat we anders met de subsidie buiten de boot dreigen te vallen”, zegt Van der Velden die aangeeft dat de gemeente moet blijven participeren als de subsidie binnengeharkt wordt.