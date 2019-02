Dit is waarom het verkeer in Calfven langzamer rijdt

Op een gedeelte van de weg gold altijd al een maximumsnelheid van 30 kilometer maar de bewoners klaagden over hardrijders. Bij de herinrichting van de weg, vorig jaar, zijn er extra drempels en versmallingen aangebracht en geldt de 30 kilometerzone nu op een langer traject. De gemeente heeft sinds de officiële opening van de weg, drie maanden geleden tot vorige week, verkeerstellingen gehouden. “In drie maanden tijd zijn er 88.000 voertuigen over de weg gereden en de gemiddelde snelheid was 37 kilometer per uur", zegt De Waal. "In de nachtelijke uren zijn er een paar voertuigen geweest die met meer dan 100 kilometer over de weg zijn gevlogen en dat heeft de gemiddelde snelheid omhoog gehaald.” De Waal zegt dat de lagere snelheid vooral te danken is aan het groot aantal verkeersobstakels en de onoverzichtelijkheid van de weg. "Je kunt niet anders dan langzaam rijden.”

Handhaving

D66 raadslid Jeroen van der Ha is blij met de cijfers en hoopt dat dit in de toekomst zo blijft. Hij zou wel graag zien dat de politie snelheidscontroles gaat houden. "Als dat niet gebeurt, bestaat het gevaar dat het verkeer in de toekomst toch weer gas bij gaat geven.” Hij vraagt zich af of er al handhavingsacties van de politie hebben plaatsgevonden. Bij De Waal is het niet bekend of er al handhavingsacties zijn geweest of dat die nog gaan komen. "De politie bepaalt zelf wanneer ze gaan handhaven en hoeven dit niet te melden aan de gemeente.” Momenteel hangen er digitale snelheidsborden langs de weg waarop de chauffeurs kunnen zien of ze zich netjes aan de toegestane snelheid houden.