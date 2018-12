Dit is waar de Bergse wijk Fort Zeekant van droomt

BERGEN OP ZOOM - Positief moet het blijven, dromen willen ze horen. ,,Waarderend vernieuwen is het systeem.'' Dat kan communicatieadviseur Peter van der Graaf van de gemeente wel zo mooi zeggen, maar flink wat bewoners van Fort Zeekant en de Markiezaten hebben toch nog wel wat ongenoegen op hun lever. Gelukkig krijgen ze ook de kans om hun hart te luchten. ,,We komen erop terug'', belooft de gemeente.

Quote In Noordgeest bruist het nu van de activitei­ten Jacques Ververgaart , gemeente Wat houdt de bewoners van Fort Zeekant en de Markiezaten bezig? En hoe denken zij de leefbaarheid in hun buurt te kunnen verbeteren? Dat willen de gemeente, Stadlander en WijZijn Traverse Groep graag weten op maandagavond graag horen van de bewoners van die buurten zelf. Zo'n vijftig mensen zijn aanwezig in de aula van basisschool De Kameleon. Na een korte inleiding worden ze in vier groepen aan het werk gezet. Alle opmerkingen worden op grote vellen geschreven. ,,Ditzelfde hebben we ook in de noordelijke wijken gedaan'', zegt Jacques Ververgaart van de gemeente die een van de groepen leidt. ,,Alle vragen die daaruit zijn gekomen zijn teruggekoppeld. En daaruit zijn nieuwe initiatieven ontstaan. In Noordgeest bruist het nu van de activiteiten.‘’

Klachten en wensen

De rode draad wordt al snel duidelijk. Mensen wonen fijn in hun mooie huizen in Fort Zeekant, maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn. De wijk mist sociale samenhang; de wijkcommissie lijdt een slapend bestaan en de mensen kennen elkaar nauwelijks. Er is overlast van drugsdealers bij de Scheldeflat en gerace van en naar de voetbalvelden. Bewoner Erik Spaan ergert zich enorm aan de herrie die het drukke verkeer tot in zijn woning veroorzaak. En voor de deur wordt hij bijna van zijn sokken gereden vanwege het ontbreken van een stoep. En zo zijn er nog wel meer mensen die het verkeer in de groeiende wijk aan de orde willen brengen. Ze krijgen vanuit de gemeente de toezegging dat er nadrukkelijk naar de verkeerssituatie gekeken gaat worden en dat daarover ook gecommuniceerd wordt met de bewoners.

Mensen hebben verschillende motieven om naar de bijeenkomst te komen. Ze komen om hun hart te luchten of ze zijn zelf nieuwsgierig naar wat er in de wijk speelt, zoals Jack Haest en Bep Musters die binnenkort naar een appartement in 't Nonnetje verhuizen. Haest moet een beetje lachen om die dromen van de wijk. ,,De een zijn droom is de ander zijn nachtmerrie'', weet hij over het appartementengebouw waart hij hoopt te gaan wonen, maar dat tevens het uitzicht belemmert van de mensen die er tegenover wonen. Maar een droom heeft de geboren en getogen Bergenaar toch: ,,Om straks met mijn kleinkinderen te kunnen vissen in de plas waar ik als jongetje ook al viste.''

Samenhang

Quote Je moet voor je eigen belangen opkomen, anders gebeurt er niets Wilma van der Vliet, comissie Over een ding zijn bewoners en gemeente het eens: bij meer samenhang is iedereen gebaat. Een wijkcommissie moet er komen en buurtpreventie en de wijkagent moet veel zichtbaarder worden. Ze krijgen voorbeelden te horen van de wijkcommissie van de Bergse Plaat, ook aanwezig. ,,Wij zijn continu bezig om mensen uit hun holletje te krijgen. Want de mensen moeten het wel zelf willen. Je kunt ook een straatbarbecue organiseren of iedereen eens op de koffie vragen. Je moet voor je eigen belangen opkomen, anders gebeurt er niets'', zegt Wilma van der Vliet van die commissie. Vol lof is iedereen dan ook over burgerinitiatieven als die van Annemarieke met haar café-atelier, En Fort Smakelijk en ontmoetingspunt De Keet van Ricky Dinkelberg.

Luisteren