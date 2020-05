Dit is Peter, de man achter het Meeussen Fonds

BERGEN OP ZOOM - Hij is een stille kracht. 45 jaar werkt hij. En tientallen jaren zet hij zich in voor stad en samenleving. Maar zijn naam kom je amper tegen. Dat hoeft voor hem niet zo nodig. Peter Bevers. Een gedreven mens. Nu treedt hij op de voorgrond. Maakt zichzelf zichtbaar. Voor het eerst. Om ‘zijn’ Meeussen Fonds bekendheid te geven.

Hij mag zich dr. noemen. Is gepromoveerd in de organisatiewetenschappen. ,,Maar uiteindelijk blijf ik dat mannetje uit Oost.” Met een enorme maatschappelijk drive. Iemand die af en toe graag het verschil maakt, zoals hij bescheiden formuleert.

Studeren

Mavo deed hij. Aan de H. Geest. ,,Dat was bij ons thuis al studeren.” Lastig voor iemand die veel meer in zijn mars had. En dat ook wist. Op zijn zeventiende stapte hij het kantongerecht Bergen op Zoom binnen. ,,Ik deed er de meest simpele administratieve handelingen.”

Al snel viel hij op. Kreeg de kans intern een opleiding te volgen. Vergelijkbaar met wat we nu kennen als de hbo rechten. Het was de opmaat naar een functie als griffier. ,,Ik kwam mooie mensen tegen op mijn pad, ik kreeg kansen, ik heb iets nooit gedaan vanwege mijn carrière.”

Manager

Quote Maar uiteinde­lijk blijf ik dat mannetje uit Oost Peter Bevers En zo volgde op zijn functie als griffier een plaatsje in het bestuur van de rechtbank in Breda, waar hij als directeur de bedrijfsvoering deed. Ernaast deed hij zijn promotie aan Tilburg University. En werd steeds meer manager. ,,Iets dat ik eigenlijk nooit wilde worden.”

Binnen de rechtbank zag hij op enig moment minder uitdaging. Rijkswaterstaat kwam voorbij. Ook een baan als directeur. Ook voor de bedrijfsvoering. In Middelburg. ,,Het was na de bouwfraude, ik moest de zaak opschonen.” Bij die bouwfraude bleek er van alles mis bij de aanbesteding van overheidsprojecten.

Beveland Wonen

Na Rijkswaterstaat was het volgende dat op zijn pad kwam R & B Wonen. Dat klinkt hier niet bekend, maar is de naam van een kleine woningbouwcorporatie op Zuid-Beveland. Daar werd hij in 2008 directeur/bestuurder. ,,Alles viel voor mij samen, want die functie is veel breder.” Inmiddels is die corporatie gefuseerd. En staat Bevers aan het hoofd van een veel grotere, Beveland Wonen. Met hoofdkantoor in Goes.

Maar deze Bergenaar is veel meer dan een mooie reeks banen. Nu wordt zijn naam langzaam bekend omdat hij met het Meeussen Fonds aan de weg timmert. Met een bijzondere actie. Wie in deze tijd van corona goed doet voor een ander kan van dat fonds een bonus krijgen. Tientallen mensen zijn inmiddels al aangemeld.

Bonus

,,We zeiden tegen mekaar: moeten we ook niet iets doen? Want het geld van het Meeussen Fonds is voor de stad, moet niet liggen verstoffen. In anderhalve week hadden we deze actie bedacht. En die is ook goed om het Meeusen Fonds op de kaart te zetten.”

Dat Meeussen Fonds is een bijzonder verhaal. Het is gebouwd op oud geld, van de broers Meeussen. Die lieten begin vorige eeuw 500.000 gulden na aan het Algemeen Burger Gasthuis. In de loop der tijd vermeerderde het bezit, dat vooral in gebouwen en landbouwgrond zit. Er ging weinig geld uit. Nu zitten er miljoenen in de pot.

ABG

Quote Ik wil graag het verschil maken Peter Bevers Het Meeussen Fonds heette tot voor enkele jaren de Stichting Algemeen Burger Gasthuis. Met de nieuwe naam wilde het bestuur een nieuwe start maken. Duidelijk maken dat verzoeken om geld, voor bijzondere projecten op het gebied van zorg en welzijn, welkom zijn. En dat kan van alles zijn. Zoals de maquette van Het Markiezenhof, speciaal gemaakt voor visueel gehandicapten.

Meeussen Fonds. Ok. Maar als Bevers op zijn gemak langsloopt waar hij zich verder zoal voor heeft ingezet, maakt dat indruk. De BRTO bijvoorbeeld. De Bergse Radio en Televisie Omroep. Voorloper van ZuidWest TV. Hij maakte er radioprogamma's. Met Jos van den Boom, die hij nog kent van de mavo. Van den Boom die nu ook in het bestuur van het Meeussen Fonds zit. En inmiddels kantonrechter is. ,,In een bestuur kom je meestal niet uit luxe, meestal willen mensen niet.” Bevers wel. Maar alleen als hij het verschil kan maken.

Plataanstraat

Maar hij zat ook in de Raad van Toezicht van een van de voorlopers van woningcorporatie Stadlander. ,,Ik was 34 of 35. Niet echt de leeftijd dat je voor zoiets wordt gevraagd. Maar ik werd gebeld door burgemeester Zevenbergen.” Dat soort functies deed hij vervolgens ook bij bijvoorbeeld Stichting Samenlevingszorg, de Brede Welzijnsinstelling in Hoogerheide, de eerste Raad van Toezicht van poppodium Gebouw T.

Maar waar hij opgroeide, de omgeving Vijverberg, laat hem niet los. ,,Ik heb op een gegeven moment de huurdersvereniging uit Zeeland meegenomen naar Bergen op Zoom. Om ze de woningen te laten zien die Stadlander bouwt. Woningen die er in een dag staan, zoals aan de Plataanstraat. Ze stapten uit de bus. Een van hen zei: ‘nou, dat is niet veel, deze buurt’. Ik heb gezegd: dit is waar ik voetbalde, daar tegen die muur. Daar waren ze wel stil van. Huurders, dat zijn mijn mensen.” Want hij is toch gewoon Peter. Dat manneke uit Oost.