Dit is hoe het nieuwe bordeel in Bergen op Zoom eruit ziet

VIDEOBERGEN OP ZOOM - Wie binnenstapt bij privéhuis Dreamgirls ziet direct dat het geen normaal café is. Ja, er is een bar, een klein podium en comfortabele stoelen. Maar het roodkleurige van het decor overheerst: rode bar, rode tapijten, rode muren. De lampen zijn gedimd. De vrouwen die er rondlopen, hebben alleen wat lingerie aan. En de man die binnenkomt, bestelt geen drankje. Hij verdwijnt in een van de kamertjes achterin. Samen met een schaarsgeklede vrouw.

Bergen op Zoom is sinds kort namelijk weer een bordeel rijker. Dreamgirls is gevestigd aan de Oude Stationsweg, waar eerst Club Bella Donna gevestigd was. De letters op de gevel aan de buitenkant herinneren daar nu nog aan. Al zullen die binnenkort verdwijnen, vertelt eigenaresse Karin, die niet met haar achternaam in de krant wil.

Weinig aanbod

Karin heeft al een bordeel in Rotterdam: Karin's Home, vertelt ze aan de bar. En ze was op zoek naar een locatie om uit te breiden. In West-Brabant zag ze nog een gat in de markt. ,,Tussen Goes en Breda heb je eigenlijk weinig aanbod'', zegt ze. En zo viel haar oog op het leegstaande pand in Bergen op Zoom.

Er zijn nu vier kamers beschikbaar, waar klanten zich kunnen terugtrekken met een van de dames. Daar moeten nog vier kamers bij komen, die worden in het najaar verbouwd. De mannen weten het privéhuis al te vinden, vertelt Karin. ,,We hebben klanten uit Zeeland gehad en vanuit Breda. Esther Heart werkt hier ook en zij is heel populair. Er is laatst een man vanuit Groningen naar Bergen op Zoom gereden, speciaal voor haar.''

'Nette mannen'

Er werken ongeveer tien vrouwen in Bergen op Zoom. Een van de vrouwen is de 25-jarige Shirley (niet haar echte naam). ,,Ik doe dit werk al sinds 2014'', vertelt ze. ,,Ik ben een tijdje gestopt, maar een jaar geleden weer begonnen. Ik werk twee dagen in de horeca en daarnaast drie dagen hier.''

Ze is eerlijk over waarom ze dit werk doet: ,,Je verdient er genoeg centen mee. Als je echt een droom hebt of ergens voor wil sparen, dan maakt dit werk het betaalbaar.'' Ze werkt nu net twee weken in Bergen op Zoom. ,,De klanten hier zijn heel nette mannen. Ze behandelen je echt met respect. Je voelt je als meisje ook mooi als je met een man samen bent. Het is goed voor je zelfvertrouwen.''

Girlfriend

Het is niet alleen maar seks, zegt ze. ,,Sommige mannen komen hier ook voor een girlfriend experience. Knuffelen en praten. Je voert soms heel intense gesprekken.''

Bij Karin is Shirley vrij om zelf te bepalen wat ze wel en niet wil doen met haar klanten. ,,Daar maken we van tevoren ook duidelijke afspraken over. En dat respecteren de mannen ook.'' Ze gaat met plezier naar haar werk toe. ,,Anders zou ik het niet kunnen. Voor seks kan ik natuurlijk ook Tinder installeren en allerlei mannen ontmoeten. Maar hier verdien ik er nog geld mee.''