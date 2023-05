Dit is hoe de eerste teams uit Bergen op Zoom dit weekeinde speelden

Bij het Cultureel Festijn bij Ulu Moskee is iedereen welkom: ‘Opener dan dit kunnen we niet zijn’

BERGEN OP ZOOM - In de Ulu Moskee is het vrijdagmiddaggebed juist achter de rug, de stilte daalt neer en maakt de tegels in de indrukwekkende ruimte nog een beetje mooier. Drie dagen lang duurt het Cultureel Festijn in en om de Bergse gebedsruimte. Het ideale plaatje van gastheer Sahin Ergec: Nederlanders die op de fiets langskomen, remmen en een kijkje komen nemen. ,,Opener dan dit kunnen we niet zijn.’’