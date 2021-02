Dit is het verhaal van Johannes Horn; de jonge Bergenaar was de koetsier van Napoleon

Elsbeth Kwant, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek als strategisch adviseur, dook in het bijzondere levensverhaal van deze Horn. Geboren in Bergen op Zoom, op 9 mei 1787 gedoopt in de Gertrudiskerk. Zoon van Christiaan Horn en Doorrety Bekkerij, hij grenadier in het garnizoen van de stad. Afkomstig uit de Franse Elzas. Via het West-Brabants Archief is de doopakte keurig terug te vinden in het doopboek van de Protestantse Kerk in Bergen op Zoom.