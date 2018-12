Dit is het nieuws uit 2018 dat indruk maakt bij verslaggever Jan van de Kasteele

Verslaggever Jan van de Kasteele blikt terug op het nieuws van 2018 uit de regio Bergen op Zoom dat hem het meest is bijgebleven.

Ola is vermoord! Waarom? Hoe?

Ola. Vermoord. In haar woning aan het Putsmolentje in Ossendrecht. Ik stond er. In mijn weekeindedienst. Te wachten aan de overkant van de straat met als enige gezelschap een fotograaf. Wat er was gebeurd, niemand die het me ging vertellen. Ja een dode vrouw. Ik spreek buurtbewoners. Nee. We weten niet wie het is. We hebben geen contact. 'Gaat heel lang duren hoor' zegt een van de rechercheurs die op enig moment naar me toe komt lopen. Alsof ie medelijden heeft. Als ik uiteindelijk weg wil gaan, stopt er een auto. Twee mannen gaan naar het afzetlint, praten met de politie. Ik luister mee. Op afstand. En ga even later met ze in gesprek.

Wat ze vertellen is bizar. Kinderen in Polen die al de hele dag proberen contact te krijgen. Met hun moeder. Hun vader. Maar niemand die reageert. Ten einde raad belden ze hem. Voor Steenbergse Henryk, zwager van de vermoorde vrouw, is duidelijk wat er is gebeurd. Maar zo helder als zijn conclusie op dat moment is, zo vaag blijft alles de rest van het jaar. Ja. Ola is vermoord. Door haar man. Daar aan het Putsmolentje. Waarom? Hoe? Die vragen blijven tot op de dag van vandaag onbeantwoord. Blijft je dat als verslaggever bij? Ja.

Een plek van de toekomst

Bergen op Zoom droomt groots. Vaak denk je als verslaggever: zal wel. Eerst zien. Soms begrijp je de ambitie. Zoals met het voormalige suikerlab aan de Van Konijnenburgweg. Jarenlang het domicilie van het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS).

Op het moment dat dit gezaghebbend instituut uit Bergen op Zoom vertrekt en naar Dinteloord gaat stel je als verslaggever de vraag: mogen we eens een kijkje nemen? Want open is dat IRS nooit geweest in de tientallen jaren dat het op die plek zat. Op pottenkijkers zat niemand te wachten. Maar met het einde in zicht kan misschien ... Maar nee. Komt niks van. Doen we niet. Deur blijft dicht.

Je droomt even mee

Dan koopt tot ieders verrassing de gemeente het pand. Vanwege die droom. Van hoger beroepsonderwijs in de stad. En mag je als een van de eersten naar binnen. Rondlopen door dat immense gebouw met zijn dikke muren, zijn glazen dak, zijn laboratoria, zijn mini-suikerfabriekje. En raak je of je nou wil of niet onder de indruk. Is dit een plek van het verleden? Ja. Is dit een plek met toekomst? Jazeker. Dan droom je even mee. Wat zou het toch mooi zijn als ......

Zwarte soldatenvlieg

Zwarte soldatenvlieg. Oerei. 35 miljoen. Nieuwe industrie. Bergen op Zoom maakte in 2018 kennis met deze termen en met bevlogen ondernemer Kees Aarts. Aan de Van Konijnenburgweg bouwt hij een compleet nieuw bedrijf. Een insectenfabriek. Bedoeld om hoogwaardige eiwitten te winnen. Die weer gebruikt kunnen worden in vis- en diervoeder.

,,We vangen kilo’s vis om er visvoer van te maken dat we aan kweekvis voeren. Voor elke kilo kweekvis zijn meerdere kilo’s wilde vis nodig. Idioot als je er een beetje over nadenkt”, vatte Aarts in deze krant zijn drive kort samen. ,,Hetzelfde geldt voor soja. Nu halen we dat nog van tienduizenden kilometers ver om vervolgens in ons veevoer te verwerken.” Volgens hem nergens voor nodig. ,,We gooien hier heel veel goed voedsel weg. Voedsel waar insecten prima raad mee weten. Zo ontstaat de lokale circulaire eiwitkring. Van hier, voor hier.”