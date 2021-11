Dit is het motto van Vastenavend 2022: ‘Leve n’in de brouwerij!’

BERGEN OP ZOOM - Leve n’in de brouwerij! is het optimistische motto van aankomende Vastenavend. Dat is traditiegetrouw bekendgemaakt voorafgaand aan de ellefde van de ellefde in ‘t Krabbegat.

Het gerucht zoemde al even rond. Op het voormalige Nedalco-terrein zouden gigantische alcoholvoorraden zijn opgeslagen. De miljoenen die de stad zo hard nodig heeft, liggen er voor het oprapen. Daarover werden de boeren van Stichting Vastenavend vrijdagavond in het Groot Arsenaal bijgepraat.

Nadat twee ‘vlotte’ ambtenaren van de gemeente de boeren hadden meegenomen in deze toch wel bijzondere vondst, toonden mysterieuze mannen in laborantenpakken met proefopstellingen aan hoeveel alcohol er in de grond verscholen gaat.

7x11 procent

En wat bleek? De alcohol bevatte een zeer hoog percentage: 7x11 procent. Puur toeval? De Naoorlogse Vastenavend wordt volgend jaar voor 77e keer door de Stichting Vastenavend gehouden. Terug in het Groot Arsenaal volgde door de firma Pottas & Co. & Zn. een opsomming van cijfers en grafieken. Met maar een uitkomst: Bergen op Zoom komt, dankzij de vondst, weer boven Jan.

Omdat in Hotel De Draak, waar de Stichting Vastenavend gevestigd was geen vastenavendactiviteiten meer mogen worden gehouden. Verzamelen de boeren zich op 11 november bij cafe 't Groene Paard aan Kerkstraat 1. Het errupulloof zal in de tuin van de Gertrudiskerk worden verbrand.

Reddingsboei

De Gròòtste Boer kwam ten tonele, mengde zich in de discussie. Hoe diep de stad ook is afgezakt, Cultuur Industrie is een onmisbare reddingsboei, zei hij. En maakte vervolgens het motto bekend:

Fleet jaar stonne me n’in bloei. Al was’t achter de ruite. ’t Was Vastenavend-erremoei ’n Krab die mot nar buite! Die wul deur de strate zwiere. Mè z’n mate zij aan zij. Same jubileejum viere. Ammaal wir van de pertij. Van links tot rechs wir alles geve. Ieleke Krab die oor t’r bij. D’r is nouw eindelek wir leve...Leve n’in de brouwerij!