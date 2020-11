Dit is het motto van Vastenavend 2021

Burenruzie loopt uit de hand in Steenber­gen, zeker één buurman naar ziekenhuis

4 november STEENBERGEN - Een al langer lopende burenruzie in Steenbergen is dinsdagmiddag uit de hand gelopen. In de Gladioolstraat liep het rond 15.45 uur uit op een vechtpartij. Eén betrokkene is gewond naar het ziekenhuis gebracht, een andere buurman is mogelijk ook gewond naar het ziekenhuis gegaan.