Dit is er dit weekend te doen in regio Bergen op Zoom

- Trekkers, foodtrucks en leuke bandjes in een festivaltent: de KPJ Halsteren pakt dit jaar groots uit met de jaarlijkse Tractorpulling. Op zaterdag én zondag.

- Bier, brassbands en hapjes: in een notendop de ingrediënten voor het eerste Steenbergse Bierfestival. Zaterdag zijn bierliefhebbers welkom bij Grand Café De Keuning in Steenbergen waar ze kunnen proeven van bieren van zes verschillende brouwerijen.

Volledig scherm 30-09-2017 Online geplaatste en Betaald BNDS - Tractorpulling weekend in Halsteren © Vincent Krijtenburg

- Wil je wat meer aandacht geven aan gezonde voeding? Of kun je wel wat extra ontspanning gebruiken? Dan ben je zaterdag op het juiste adres op de eerste editie van de Well-Being Day. Een samenwerking tussen de F!TFabriek en Sabic. De middag vindt plaats op het evenemententerrein aan de Boulevard in Bergen op Zoom en duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

- In het kader van de Nationale Burendag zijn er ook in deze omgeving allerlei activiteiten. In Huijbergen is er een groot dorpsfeest rondom multifunctioneel centrum De Kloek bijvoorbeeld en in Bergen op Zoom is er op de Wierlaan een wijkfeestje. De Vliegbasis Woensdrecht doet er ook aan mee, maar de inschrijving daarvoor is al gesloten. Een overzicht van activiteiten in de buurt vind je hier.

- Tour Club De Schelderijders Hoogerheide bestaat 50 jaar en viert dat zaterdag. Van 10.00 tot 12.00 uur is er een retro rit van 30 kilometer. Vanaf 16.00 is er een receptie en is het tijd om oude herinneringen op te halen in het clublokaal in Hoogerheide.

- Meer te weten komen over Steenbergen? Dat komt goed uit. Ad Vermeulen organiseert zaterdag een Historische Culturele Stadswandeling, in samenwerking met de Heemkundekring De Steenen Kamer. De wandeling start om 13.00 uur en is 5,5 kilometer lang. Een kaartje bemachtigen kan nog via avermeulen@home.nl.

- Trekpaardproeven, dressuur en hindernissen: De Melanen in Halsteren, tegenover Fort de Roovere, staan dit weekend in het teken van de vijfde Power Horse Competitie Wedstrijd. Tijdens deze laatste wedstrijd van het seizoen wordt er nog volop gestreden voor de eindoverwinning. Zowel op zaterdag als op zondag begint het evenement om 10 uur.