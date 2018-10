Dit is er dit (griezelige) weekend te doen in Bergen op Zoom en omgeving

BERGEN OP ZOOM - Het is bijna Halloween! En jong en oud kan dat dit weekend goed vieren in de regio Bergen op Zoom. Niks met het griezelige feest? Dan is er dit weekend ook nog genoeg te doen. Wij zetten een aantal tips voor je op een rij.

- Kinderen kunnen vrijdag op zoek naar de schat bij het Lambertijnenhof in Bergen op Zoom. Het belooft een spannende tocht te worden. Om niet op te vallen tussen de griezels, is het aan te raden om zelf ook verkleed te komen... Verzamelen vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis.

- Het Klimbos in Bergen op Zoom is dit weekend omgetoverd tot een Haunted Forest. Je kunt hier 's nachts klimmen (dat alleen al is spannend!) en een aantal scary actors maken het nog griezeliger. Vrijdag zijn kinderen vanaf 7 jaar welkom en zaterdag jongeren vanaf 12 jaar. De avond begint om 19.00 uur. Je moet je even aanmelden via de website. Deelname vanaf 14,95 euro.

- Ook in de omgeving van Bergen op Zoom griezelt het dit weekend. In Putte staat de trick-or-treattocht in het teken van Freaky Circus. Wat je kunt verwachten volgens het promofilmpje? Oplichtende ogen in een doodskop, rondvliegende spoken en vleermuizen... De tocht is voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. Deelname kost 3,50 euro. De kinderen kunnen zich overdag van 15.00 tot 17.45 uur melden bij de Biezen aan de Schoolstraat en zich daar eventueel ook laten schminken. De tocht zelf start om 18 uur. Daarna is er een Halloweenfeest met dj's en worden er prijzen uitgereikt voor onder andere de best verklede kinderen.

- In Welberg druipt zaterdag het bloed van de muren tijdens de Halloweenviering. De geur van zwavel is onmiskenbaar en vanuit het Krabbenbos klinkt angstaanjagend wolvengehuil... Wie zo onverstandig is om toch te komen, kan zich melden bij drie startpunten. Aan de Hoogstraat tegenover partycentrum De Duiventoren, de Kapelaan Kockstraat ter hoogte van de Pastoor Kerckerstraat of de voorkant van basisschool Pius X. Starten kan tussen 19.00 uur en 21.00 uur, deelname is 1 euro.

Heb je niks met Halloween? Dan kun je dit weekend misschien een van deze dingen gaan doen.

Volledig scherm Allerzielen op de Bergse begraafplaats in 2017. © Marcel Otterspeer / pix4profs - Een lichttunnel, labyrint en brandende kaarsjes op bootjes in de vijver: het is Allerzielen en honderden Bergenaren worden zondagavond verwacht bij het crematorium en op de roomskatholieke begraafplaats aan de Mastendreef in Bergen op Zoom, waar ze kunnen stilstaan bij het verlies van een naaste. De Allerzielenviering begint om 17.30 uur in de aula van het crematorium. Een half uur later start de belevingsroute, over een gedeelte van de begraafplaats die sfeervol is verlicht met fakkels en kunstlicht.

- Voor vroege vogels is er zondagochtend een lezing over Prinses Paulientje in Ossendrecht. De zaal gaat al om 9.30 uur en vanaf 10.00 uur vertelt Jochen Rengers over het leven van het bijzondere meisje. Zijn interesse voor haar is niet helemaal vreemd: hij is de kleinzoon van een zus van Paulientje. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Dekkers aan de Zr. Marie Adolphinestraat in Ossendrecht en duurt tot 12.30 uur. Toegang: gratis.