Dit is er deze drukke zomer te doen bij het Markiezenhof in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Behalve roofvogels die rakelings en geruisloos over de hoofden van het publiek vliegen, hangen er deze zomer bij het Markiezenhof nog veel meer activiteiten in de lucht. Variërend van schaken tot voorlezen en dansen. Alles onder het motto ‘Zomer aan het Hof’.

Zo kunnen schaakliefhebbers elke dinsdag (dus ook vandaag) en donderdag in juli en augustus (donderdag 25 juli uitgezonderd) van 13.00 tot 16.00 uur schaken met levensgrote schaakstukken op de vloer van de Tuinzaal, waarvan het bruin-witte tegelpatroon een passende ondergrond vormt.

Bergen op Zoomse Schaakvereniging

Bij goed weer kan ook op de kleine binnenplaats worden geschaakt. De gratis schaakmiddagen voor jong en oud worden begeleid door de Bergen op Zoomse Schaakvereniging (BSV). Meespelen kan, alleen kijken en luisteren ook. Elke zaterdagmiddag kan er geschaakt worden in bibliotheek Het Markiezaat.

Roofvogels en uilen

Valkerij Roofvogels en Uilen laat in de Franse tuin van het stadspaleis de tijd van de heren en markiezen herleven met roofvogelshows. De valkerij, aangesloten bij de Stichting Verantwoord Roofvogels Houden, werkt onder meer met oehoes, uilen, zeearenden, valken, buizerds en gieren die tijdens demonstraties hun (jacht)gedrag laten zien. Op de woensdagen 24 en 31 juli, plus 7 en 14 augustus komt de valkerij naar het Markiezenhof, evenals op zaterdag 3 en 10 augustus. Telkens is er een eerste show van drie kwartier om 13.30 uur en een tweede om 15.00 uur. Tickets zijn te bestellen via de website van het Markiezenhof.

Voorlezen en workshops

Voor de jongste kinderen wordt er elke woensdag en vrijdag van 11.15 tot 11.45 uur een spannend verhaal voorgelezen vanaf een troon, een gratis activiteit. Woensdag 17 juli is er van 14.00 tot 16.00 uur een creatieve workshop voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 6. Aan de hand van een verhaal of boek gaan zij aan de slag met muziek, dans of media. Ook dat is gratis, aanmelden is wel gewenst en kan via de bibliotheek. De workshops vinden plaats in de Franse tuin, of binnen bij slecht weer. Kinderen zijn welkom via de ingang van de bieb aan de Kortemeestraat 17.

Netwerkexpo: ‘Markies in het web’