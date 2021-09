Dit is echt een tuin van ons tweëen

Bergen op Zoom staat positief tegenover tijdelijk opvangen asielzoe­kers uit Afghanis­tan

16:30 BERGEN OP ZOOM - Asielzoekers uit Afghanistan opvangen in Bergen op Zoom: dat ziet het college van burgemeester en wethouders zitten. Mits van tijdelijke aard. Dat laat het college weten in een brief naar de Commissaris van de Koning.