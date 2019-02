Dit is de vrouw achter In4outdoor in Nieuw-Vossemeer

Ze heeft het niet van vreemden. Thuis draaide vroeger ook alles om het buitenleven. De polders in wandelen. Kamperen in de Ardennen. Je ogen de kost geven. Net die ene buizerd zien. Een konijn zien rennen. Haar ouders waren belangrijk. ,,Ze leerden me te kijken.'' Ver hoefde ze niet te gaan om zichzelf te verbazen. Leonie ten Hove ontdekte het al vroeg. ,,In onze achtertuin beleefden we de mooiste dingen.'' Zoveel jaar later heeft ze haar droom gerealiseerd. In4outdoor, een beleefplek aan de rand van het dorp. Aanvankelijk richtte ze zich op kinderen. Ondertussen is het werkveld verbreed. Ouderen rekent ze nu ook tot een belangrijke doelgroep. En iedereen daartussenin. ,,Ik wil mensen verbinden met de natuur.‘’



Leonie heeft een hele weg afgelegd, om te komen waar ze nu staat. Als jong meisje wilde ze dierenarts worden. De lagere agrarische school was een eerste opstap in die richting. Leonie sloeg zijpaden in, zoals het hoort bij iemand die graag buiten struint. Ze rolde zelfs even de modellenwereld in. ,,Niet mijn ding.'' Te veel buitenkant. Hard en zakelijk ook. ,,En ik ben een gevoelsmens pur sang.''