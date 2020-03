Dit is de vrouw achter Helpende Handen Bergen op Zoom

interviewBERGEN OP ZOOM - Het begon met een klein berichtje op Facebook. Binnen de kortste keren kwam alles in beweging. Mariël van Loenhout kan het nog steeds amper bevatten. Haar Helpende Handen in Bergen op Zoom is een hit.

Anderhalve week na de start heeft Helpende Handen in Bergen op Zoom circa 1.500 geïnteresseerde volgers. Een flink deel daarvan wil de handen uit de mouwen steken. Voor mensen in de verpleging en verzorging in eerste instantie. Maar ondertussen voor iedereen die werkzaam is in een vitaal beroep, van politie en brandweer tot werk in de voedselketen. Corona brengt het beste in de mensen omhoog, weet Van Loenhout ondertussen. ,,Dat geeft een warm gevoel.”

De snelheid van alle ontwikkelingen heeft iedereen overrompeld, ook Van Loenhout en Marc Govers, haar sparringspartner bij het opstarten en uitbouwen van Helpende Handen. Aan de ene kant het virus, met steeds alarmerender berichten uit Noord-Brabant en het hele land.

Allerlei klusjes

Wat zich bijna even explosief ontwikkelde was het aanbod van vrijwilligers. Mensen die boodschappen willen doen voor wie in de vuurlinie werkt. Of op kinderen willen passen. Een hond uitlaten. Alles wat kan bijdragen om de helden van deze tijd een steun in de rug te geven. Natuurlijk was Van Loenhout blij met al die reacties.

Tegelijkertijd was er zorg. Hoe al dat aanbod te labelen en te classificeren? ,,Het is een uitdaging om alles overzichtelijk te houden en daadkracht te stimuleren. Je bent voortdurend bezig om goede wil te vertalen naar actie.''

Allemaal praktische zaken waar zij en haar medestanders ook tegen aanliepen. Moet een potentiële kinderoppas in deze noodsituatie een VOG-verklaring overleggen? En wat doe je met een pinpas als je voor een ander boodschappen doet?

Ondertussen moest ook de brug naar de vraagzijde geslagen worden. Hoe laat je zorgwerkers en anderen in Bergen op Zoom weten dat Helpende Handen er is en voor ze klaar staat? Haar partner werkt bij S&L Zorg, dat was niet moeilijk. Maar hoe kom je binnen bij Bravis, tanteLouise, Thuiszorg West-Brabant en al die andere partijen?

Flyeren was een optie. Een bouwer van websites bood zich aan en ging aan de slag. Ondertussen is er ook een steunpunt corona bij de gemeente Bergen op Zoom gestart, met daaronder een professionele infrastructuur. ,,We onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. We willen onze helpende handen stimuleren en belonen.''

‘Ik ben nogal van het samen doen’

Het voelt voor Van Loenhout soms alsof ze in een achtbaan zit. Ze heeft een fulltime baan bij de gemeente Woensdrecht. Als coördinator planning & control is ze de verbinder tussen alle afdelingen. Van Loenhout zorgt er voor dat alle informatie uit het gemeentehuis tijdig bij elkaar komt, als bouwsteen voor raadsvergaderingen, jaarstukken en andere beleidsrapporten. Het is werk dat bij haar past. ,,Ik ben nogal van het samen doen. Als team werken aan resultaat. En ik zie graag actie.''

Sinds kort is ze ook hostmanship ambassadeur bij de gemeente. De functie is nog volop in ontwikkeling. Waar het op neerkomt? ,,De ander behandelen hoe hij of zij dat graag zou willen. Zorgen voor dienstverlening met oog voor elkaar.'' Het klinkt als een cliché, dat weet ze zelf ook wel. Het gaat vaak om kleine dingetjes. Maar wel details die het verschil maken.

Neem de paspoortuitgifte. ,,Als iemand bijvoorbeeld dat document komt afhalen op dag na zijn verjaardag is het toch verrassend als je informeert of het een leuke dag is geweest.'' Ze trekt de parallel met alle reacties op Helpende Handen. ,,Ik zie zoveel positiviteit.''

Vanwege de coronacrisis werkt Van Loenhout thuis. Ze is gewend om verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. ,,Als moeder met een voltijds baan weet ik niet anders.'' Het zijn kwaliteiten die haar nu meer dan ooit van pas komen. ,,Drie kinderen op drie verschillende scholen. Twee in het examenjaar. Iedereen zit thuis en zeker als je jong bent valt dat niet mee. Vanuit de scholen wordt ook heel veel informatie gemaild die je allemaal wil bijhouden.''

Mondmaskers

Eigenlijk is ze helemaal niet iemand die graag op het podium staat. Van netwerken houdt ze al helemaal niet. ,,Ik wist voor ik dit begon niet hoe je een Facebookgroep opstart.'' Met Helpende Handen rolt ze er allemaal vanzelf in. Ze is blij met de eerste succesjes. ,,Ergens in het netwerk wisten we 300 mondmaskers te vinden voor het crisisteam van huisartsen in de regio.”

Waarschijnlijk gebeuren er ook een heleboel andere mooie dingen waar ze geen weet van heeft. ,,De resultaten van de matches tussen vraag en aanbod worden niet altijd bij ons terug gemeld. Ook daarin moeten we nog stappen zetten.'' Als direct gevolg van haar actie zijn er ook in Steenbergen, Woensdrecht en zelfs in Hardenberg vergelijkbare initiatieven ontstaan. ,,Onze kracht is dat we lokaal zijn georganiseerd.‘’

Natuurlijk is het geen toeval dat Van Loenhout bij Helpende Handen betrokken is geraakt. Ze is lid van de Soroptimisten Bergen op Zoom en omstreken, de serviceclub die zich graag inzet voor goede doelen. Dit jaar is dat Free a Girl, een actie voor wereldwijde bevrijding van minderjarige meisjes uit de prostitutie. ,,Die meisjes moeten hun hele leven doorbrengen in een ruimte van 1 bij 2 meter. Dat maakt onze thuisquarantaine ineens weer een stuk relatiever.''

Vijf jaar lang was ze ook penningmeester van het Oranjecomité in de stad. Van Loenhout is al zowat 40 jaar fervent hockeyster. Bij Tempo speelt ze nog altijd mee bij de dames veteranen. Vanzelfsprekend is ze vrijwilliger bij de club. Eigenlijk is het altijd zo gegaan, realiseert ze zich plots. ,,Op de basisschool van de kinderen werd ik lid van de ouderraad.''

Helpende Handen geeft haar energie. ,,Ik schakel gemakkelijk. Als er hier thuis onverwachts een eter bij komt, weet ik altijd nog wel iets in de koelkast of de vriezer te vinden. Ik heb het niet gauw te druk. Er kan altijd wel iets bij.‘’

Paspoort Naam: Mariël van Loenhout

Leeftijd: 51 jaar

Geboorteplaats: Vlijmen

Woonplaats: Bergen op Zoom

Burgerlijke Staat: samenwonend, drie kinderen

Opleiding: bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Functie: planning & control coördinator/hostmanship ambassadeur, Gemeente Woensdrecht

Bekend van: Helpende Handen in Bergen op Zoom