Dit is de trailer van het nieuwe Bergs openluchtspektakel over 75 jaar bevrijding

Mille periculis supersum. Vrij vertaald betekent het ‘duizend gevaren kom ik te boven’. De spreuk is te lezen op het historisch stadhuis van de stad en is de inspiratie van de naam van het stuk. Supersum is een productie van stichting de Vierschaar en neemt bezoekers mee naar de dagen rond de Bergse bevrijding op 27 oktober 1944. Willem Mathijssen, coördinator artistiek, vertelt: ,,Het stuk begint in oktober 1944. Dit is vier maanden na D-Day. In die dagen was ons gebied een scharnierpunt, het was een belangrijke plaats voor de geallieerden en er werd veel gevochten. Dit voelden ook de mensen in Bergen op Zoom. De mensen leefden letterlijk tussen hoop en hel.”