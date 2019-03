Dit is de nieuwe voorzitter van de kunstuitleen West-Brabant

De 73-jarige Vermeeren is blij dat er een nieuwe man aan het roer staat. ,,Als bestuurder moet je niet te lang blijven zitten. Ik zou het vijf jaar doen. Er zijn nog een paar jaartjes bijgekomen.'' Het overdragen van de voorzittershamer heeft in stilte plaatsgevonden. Eerst moest er zekerheid zijn over de toekomst van de kunstuitleen. De vestiging in Roosendaal is ondertussen gesloten. Ook de collectie is flink gesaneerd. Maar nog steeds is er een grote gevarieerde keuze uit zo'n 1300 werken van zowel gerenommeerde, professionele kunstenaars als van aanstormend talent. Bij elkaar gebracht in de winkel in de Bergse Lievevrouwenstraat.