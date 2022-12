Dit is de nieuwe voorman van de ondernemersvereniging: ‘Ik wil een bruisend Steenbergen’

Dat werd tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november besloten. Hoewel Roovers geen onbekende is en veel bestuurservaring heeft, is toch een opvallende keuze: de gepensioneerde handelsondernemer is zelf geen ondernemer in het Steenbergse centrum. Ondernemersverenigingen kiezen vaak voor een van de eigen winkeliers als voorzitter.

,,Het is een stukje onafhankelijkheid. Ik heb geen directe binding met de winkeliers. Maar wel met Steenbergen. Daar wil ik graag iets voor betekenen", zegt Roovers. Dat hij betrokken is bij zijn stad, mag blijken uit zijn indrukwekkende vrijwilligerswerkverleden.

,,Dat is begonnen door mijn kinderen. Door hen werd ik secretaris van de Stichting Katholieke Steenbergse Scholen.” In de jaren erna volgde meer bestuurlijk werk. Hij was onder meer penningmeester bestuur van de Gummaruskerk. Tien jaar lang was Roovers voorzitter van de Kleine Tour. ,,Een superevenement.” En bij VV Steenbergen is hij op dit moment voor de tweede keer voorzitter.

Quote Het centrum van Steenber­gen is al heel goed. We mogen trots zijn op wat we al hebben Wim Roovers, voorzitter ONS Steenbergen

‘Ik doe het graag’

De ondernemersvereniging met zo'n 80 leden vroeg twee jaar geleden al of Roovers voorzitter wilde worden. Toen bedankte hij vriendelijk. ,,Ik was toen pas net met pensioen en ook actief bij de voetbal. Als je zoiets doet, moet je het goed doen en niet afraffelen.” Toen hij onlangs opnieuw werd gevraagd om in het bestuur te komen, zei hij volmondig ‘ja’.

Quote We willen volgend jaar iets doen met Halloween Wim Roovers, voorzitter ONS Steenbergen ,,Ik doe het graag en heb er plezier in. Ik heb een goed netwerk hier in Steenbergen en weet hoe het werkt, hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen.” Roovers is niet van plan de activiteitenagenda helemaal om te gooien. ,,Het centrum van Steenbergen is al heel goed. We mogen trots zijn op wat we al hebben. Maar ik hou wel van weloverwogen veranderingen. Dingen uitproberen.”

Dus heeft hij al gesprekken over een lente- en herfstmarkt. Wil zien of er naast een najaarsactie ook in het voorjaar een actie met prijzen gedaan kan worden. ,,We willen volgend jaar iets doen met Halloween en bekijken of een avond ‘moonlightshopping’ iets voor ons is, waarop ondernemers ook het magazijn openstellen.”

Verder wil hij vooral benadrukken dat de credits naar het bestuur mogen. ,,Het is geen ‘Wim Rooversshow’. Het gaat niet om mij, maar om de ondernemers en de inwoners van Steenbergen. Die moeten we zien te activeren zodat consumenten hun uitgaven lokaal besteden. Een bruisende stad, dat is wat ik wil.”