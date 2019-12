Dit is de nieuwe vervoersservice in Bergen op Zoom

De Kragge II in Bergen op Zoom in beeld om gft-afval te verwerken

6:00 BERGEN OP ZOOM - Rotte appels, het onkruid uit de tuin en aardappelschillen op de Kragge II in Bergen op Zoom. Het kan namelijk zomaar zijn dat het gft-afval van West-Brabant daar in de toekomst verwerkt gaat worden. In het gebied, dat tegen Roosendaal aan ligt, bekijkt afvalverwerker Attero de mogelijkheid om een fabriek te vestigen voor het vergisten en composteren van groente- fruit- en tuinafval.