Dit is de nieuwe naam van basisschool de Open Hof in Hoogerheide

Coen schrijft álles over Roosendaal: ‘Ze horen gelijk dat ik uit Bergen op Zoom kom’

18 november Een Bergenaar in hart en nieren. Dat is de 33-jarige Coen Hagenaars, inmiddels woonachtig in Halsteren. Toch doet hij dagelijks verslag van de regio Roosendaal. Daar was hij voordat hij op de Roosendaalse redactie belandde zelfs nog nooit geweest.