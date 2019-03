Dit is de nieuwe directeur van het ZuidWestHoek College in Ossendrecht en hij start op 1 april (geen grap)

Haelermans zegt bewust gekozen te hebben voor een loopbaan in het onderwijs: ,,Onderwijs gaat over mensen. Als je in het onderwijs werkt, kun je bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen succes en plezier beleven in hun schooltijd.”



Hij staat te popelen om aan zijn nieuwe baan te beginnen. ,,Het ZuidWestHoek College is een mooie vmbo-school op een prachtige locatie. Er is een goede sfeer en het team staat dichtbij de leerling. Er wordt samen met de leerlingen hard gewerkt om goede resultaten halen, maar er is ook volop keuze uit extra activiteiten.''