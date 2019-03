Dit is de line-up van Steenbergen Live! 2019

Bergse dreumes maanden­lang ontvoerd naar Curaçao

19:00 BREDA - Het is oudejaarsdag 2017. Charlotte van L. uit Bergen op Zoom stapt in Brussel op het vliegtuig, samen met haar nieuwe vriend en haar dochter van bijna twee. Niemand weet waar ze zijn. Totdat de politie haar vier maanden later arresteert in een woning op Curaçao.