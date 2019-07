Dit is de favoriete attractie van Jens (9) op de Steenbergse kermis

Als je de kermis via de Markt oploopt, kom je eerst bij een oliebollenkraam en een snoepkraam. Daarna vind je een muntenschuiver. Daar staat Melissa Baartmans met haar vriend en zijn dochter. Zij komen vanuit Sint-Maartensdijk naar de kermis. ,,We zijn gelijk hier begonnen”, vertelt ze. ,,Wij komen eigenlijk voornamelijk voor de muntjes. We hoorden zondag dat het hier kermis was en besloten te komen. De kermis lijkt me groter dan andere hier in de buurt.”