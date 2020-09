Dit huurcomplex gaat helemaal plat, Stadlander kiest voor totale nieuwbouw Leeuwerik

HALSTEREN - Appartementencomplex De Leeuwerik in Halsteren gaat niet deels, maar volledig plat. Rond de jaarwisseling start de sloop, in de lente van 2021 begint de bouw. Woningcorporatie Stadlander hoopt dat medio 2022 de 45 à 50 huurwoningen klaar zijn.

Tot in de nieuwsbrief van begin september ging Stadlander nog uit van sloop van de hoogbouw, plus grondige renovatie van de laagbouw. Maar ook voor dat deel van het complex kiest de corporatie nu toch voor sloop.

,,De constructie is op zich nog goed en we willen de afvalberg niet onnodig vergroten”, verklaart woordvoerder Ria van Gils van Stadlander de aanvankelijke insteek. ,,Maar we moeten in 2050 wel onze totale woningvoorraad volledig energieneutraal hebben. Na renovatie kan je weer 20, 30 jaar vooruit, maar dan moet je alsnog een extra stap zetten qua verduurzaming.”

Meermaals doorgerekend

Daarom is het plan meermaals doorgerekend. ,,De verdiepingen en installaties van nieuwbouw aansluiten op bestaande bouw maakt je minder flexibel en geeft extra werk. Toen deze maand de jongste berekening binnenviel, hebben we toch besloten tot volledige sloop en nieuwbouw.”

Volgens Van Gils is het verschil in kosten beperkt en staat er dan straks ook iets dat gasloos en vrijwel nul-op-de-meter is. ,,Alles afwegend is dat de extra investering waard. Bovendien komt het complex, een kopgebouw met twee vleugels, op een prominente plek waarbij onze architect niet hoeft te verschralen qua uitstraling.”

Quote Alles afwegend kiezen we niet voor gedeelte­lij­ke renovatie, maar voor volledige sloop en nieuwbouw Ria van Gils, woordvoerder woningcorporatie Stadlander

Plan Vogelenzang

Immers, de nieuwbouw van De Leeuwerik vormt het sluitstuk van het grote plan Vogelenzang in hartje Halsteren, waar sinds 2015 de Plus-supermarkt is herrezen, de Albert Heijn een facelift kreeg, er nieuwbouw kwam bij de Nachtegaal en ‘t Lindeke en de complexen De Kievit en De Merel zijn opgeknapt. Aan het plein is daghoreca gekomen.

De vaste huurders bij De Leeuwerik waren al aan andere woonruimte geholpen, tijdelijke huurders zijn per 1 september verhuisd. Het lege complex wordt met platen dichtgetimmerd in afwachting van alle vergunningen. ,,Het streven is om net voor of na de jaarwisseling met de sloop te beginnen. Die duurt twee tot drie maanden. In het voorjaar kan de bouw dan starten, die neemt een jaar in beslag.”

Oplevering medio 2022 verwacht

Medio 2022 kunnen de bewoners hun intrek nemen in de 45 à 50 appartementen. ,,Dat aantal is nog niet definitief. Het wordt vooral sociale huur, plus een klein deel vrije sector. Een half jaar voor de oplevering starten we met de toewijzing.” Het bouwverkeer gaat via de Steenbergseweg.