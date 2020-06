Dit gezin van elf is samen 800 jaar oud

Schoonzoon Klaas Otto ontkent schuld aan ranzig drugslab waar drie doden vielen

14:22 RILLAND/BERGEN OP ZOOM/BREDA - Paul G. uit Bergen op Zoom heeft vorige week ontkend dat hij ook maar iets te maken heeft met het fatale drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel. Dat werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Breda. Tot vorige week beriep G., de schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto, zich op zijn zwijgrecht.