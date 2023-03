Dit festival voor jongeren is binnenkort in Bergen op Zoom

Willy Michielsen speelt Sjaak de Haai in musical De Kleine Zeemeermin: ‘Elke voorstel­ling is een feestje’

BERGEN OP ZOOM - Willy Michielsen speelde in commercials, films, tv-series, maar zijn hart ligt nog altijd in het theater. ,,Daar heb je direct contact met het publiek, hoor je ze lachen. Heerlijk is dat.” Sinds kort speelt hij in de productie De Kleine Zeemeermin.