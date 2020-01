Dit cijfer geven Steenbergenaren aan de leefbaarheid in hun kern

STEENBERGEN - Iets meer dan achthonderd inwoners van Steenbergen geven gemiddeld een 7,6 voor de leefbaarheid in hun kernen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de wensen en behoeften van de Steenbergenaren over hun woonomgeving.

Quote In Steenber­gen werden 2830 huishou­dens uitgeno­digd een vragen­lijst te beantwoor­den De gemeente kreeg een 6 voor de actieve bijdrage aan die leefbaarheid. Dit blijkt uit een vervolgmeting op onderzoeken in 2011, 2013 en 2016, die ook in Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht worden gehouden. In Steenbergen werden 2830 huishoudens uitgenodigd een vragenlijst op papier of online te beantwoorden.

Aanstellen dorpsraden

Wethouder Esther Prent is verheugd met de 6 tegenover 5,2 in 2016. ,,Het aanstellen van kerncoördinatoren, dorpsraden actief helpen iets mogelijk te maken en bewoners betrekken bij herinrichtingen kunnen daar een positieve invloed op hebben gehad."

In alle kernen krijgen speelvoorzieningen een onvoldoende. ,,Afgelopen jaren is daar door bezuinigingen geen geld naartoe gegaan. Er is nu wel geld voor onderhoud en er wordt een nieuw beleid uitgewerkt.”

Groen

Blijft de waardering voor groen gemiddeld op 6,6 staan in Steenbergen, in Kruisland en De Heen geven de bewoners een onvoldoende. In Steenbergen-Zuid en Dinteloord zijn ze tevreden over het openbaar vervoer, in Kruisland en Nieuw-Vossemeer geven ze echter maar een 4,8 en een 3,7 als cijfers. Dat kan misschien veranderen door de nieuwe vormen van openbaar vervoer die de provincie en de regio bespreken, aldus de wethouder. Het is nog niet bekend of inwoners daarbij worden betrokken.

Overlastmeldingen zijn afgenomen. ,,We houden rekening met voorkomen van overlast bij de uitgifte van evenementenvergunningen, zo kunnen we organisatoren erop aanspreken of handhaven", aldus de wethouder.

Quote Door de brandstich­ting in mijn directe omgeving voel ik me zeer onveilig inwoner die vragenlijst invulde

Criminaliteit en onveiligheid