Dit café wordt tijdelijk een cadeaushop: ‘Als dit niet lukt, gaan onze deuren niet meer open’

Het coronavirus heeft al voor meerdere slachtoffers gezorgd in de Halsterse horeca, weet Rens. ,,In de eerste golf heeft café de Beek haar deuren gesloten, in de tweede stopte De Roos ermee. Zo blijft er niet veel over in het dorp."



Ook voor Tivoli valt het niet mee. ,,Mensen lezen dat de horeca steun krijgt en denken dat het dan wel meevalt. Maar die steun dekt niet eens onze vaste lasten van een maand."