Dit boek helpt kinderen met het verlies van een dierbare: ‘Het is oké als je diegene mist’

Van Gurchom: ,,Ik had al vaker gezien hoe kinderen in mijn omgeving worstelen met verlies van een dierbare. Nu zag ik het bij mijn eigen kinderen, die 1 en 4 waren toen hun opa overleed. Ik wilde daar iets in betekenen.”



De Bergse besloot een boekje te maken waarin kinderen avonturen beleven met hun ster, oftewel hun overleden dierbare. Van Gurchom: ,,Ze beginnen met het invullen wie hun ster is, daarna begint het verhaal. Ze gaan samen op reis. Dansen met pinguïns, praten met een rendier in Noorwegen, naar Egypte of Parijs... Het boek wordt door het kind zelf ingekleurd en het eerste avontuur bedenkt het kind zelf.”



Het boekje sluit af met het feit dat zijn of haar opa, oma, moeder, tante of wie de ster ook is, over het kind zal blijven waken.