Dit betaalde je vorig jaar gemiddeld voor een woning in Bergen op Zoom

De huizenprijzen waren nog nooit zo hoog als vorig jaar. Ook in Bergen op Zoom konden we dat merken, want de gemiddelde huizenprijzen lagen in 2022 hoger dan een jaar eerder. Ondanks de prijsstijging waren de woningprijzen in Bergen op Zoom niet de hoogste van Nederland.

Die eer gaat naar Bloemendaal. Wat de prijs van een gemiddelde woning daar was, lees je verderop in het artikel. Ook maken we een vergelijking: wat voor woning kon je voor dat bedrag kopen in Bergen op Zoom.

Prijsstijging in Bergen op Zoom

Uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt een Bergse woning dat vorig jaar voor gemiddeld 321.700 euro van eigenaar wisselde. In 2021 was dat bedrag 307.400 euro. Dat is een verschil van bijna vijf procent.

Goedkoopste en duurste gemeente

Landelijk gezien lag de Nederlandse woningprijs vorig jaar op zo’n 429.000 euro. Toch zijn er grote verschillen te zien tussen gemeentes. De duurste gemeente was, net als in 2021, Bloemendaal. Daar telden huizenkopers gemiddeld ruim 1,1 miljoen euro neer voor een woning.

Verschil tussen Bloemendaal en Bergen op Zoom

In Bloemendaal betaalde je vorig jaar dus gemiddeld 1,1 miljoen euro voor een woning. Maar wat kreeg je daarvoor in Bergen op Zoom? Nou, wat te denken van deze villa met zwemvijver of voor anderhalve ton meer dit pareltje middenin het bos.

