Dit bedrijf teelt bijna het hele jaar door prei: ‘Als de gewassen mooi en schoon staan, ben ik tevreden’

Vier weken zomervakantie in Frankrijk, dat is aan de familie Hendrickx niet besteed. Al zouden ze het willen, met een jaar rond aan groente is dat simpelweg niet te realiseren. Met z’n allen op wintersport, een weekje Canarische eilanden of een weekendje weg in eigen land, is makkelijker te realiseren. Mits de carnavalsvakantie niet te laat valt, want begin maart moeten de eerste gewassen alweer de grond in.

Vierhonderd varkens

Er was een tijd dat het gemengde boerenbedrijf de norm was. Maar daarvoor moeten we ver terug in de vorige eeuw. In de tweede helft, zeker in het laatste kwart, zette de schaalvergroting en specialisatie ver door. Toch combineerde de familie Hendrickx tot in 2019 nog een bescheiden varkensstal met een vierhonderdtal varkens met hun vollegrondsgroenteteelt van prei, sperziebonen, ijsbergsla, witte kool, broccoli, aardappelen plantuien en suikerbieten.

Om te kunnen blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, zou de vijftig jaar oude stal vernieuwd moeten worden. ,,We zijn er wel mee bezig geweest”, zegt Anne-Marie. Maar alle plussen en minnen tegenover elkaar zettend, kwamen Anne-Marie en Arnold uiteindelijk toch tot de conclusie dat het beter is de varkensstal te ruimen. Binnenkort wordt er op dezelfde plek een loods mét een laaddock voor vrachtwagens gebouwd. ,,Het zal wel even wennen zijn”, zegt Anne-Marie. ,,Ik weet niet beter of de stal heeft daar gestaan.”

‘Lekker buiten’

Quote Laat mij maar lekker buiten bezig zijn Luc Hendrickx Een van de argumenten tegen het aanhouden van de varkenshouderij, was het feit dat de jongens er geen trek in hadden. ,,Ik wil niet tussen vier muren zitten”, zegt Luc stellig. ,,Laat mij maar lekker buiten bezig zijn.” Dirk, momenteel eerstejaars student, wil zich gaan specialiseren in de plantenteelt en ziet zichzelf later wel als vertegenwoordiger van een veredelingsbedrijf werken. Luc heeft zijn zinnen wél gezet op het overnemen van het bedrijf. Hij volgde zijn agrarische opleiding net over de grens in België en draait tegenwoordig volledig mee in het bedrijf. Dirk helpt mee op de dagen dat zijn studie het toelaat en in de vakanties.

De ochtend op het bedrijf begint op tijd. Rond zessen gaat de wekker. Daarna wordt er gezamenlijk ontbeten en om kwart voor zeven staat iedereen startklaar.

De prei vormt de hoofdmoot van het bedrijf. Deze komt, met uitzondering van de maand juni, het hele jaar van het land. Bij de eerste planting zijn de kleine preitjes nog afkomstig uit Spanje of Marokko. Bij de tweede planting zijn het Nederlandse preitjes en daarna volgt de zelf opgekweekte prei. Op ongeveer tien à elf hectare wordt de prei ter plaatse gezaaid. Wetende dat er 175.000 stuks op een hectare passen, en wetende dat de familie twintig hectare prei heeft staan, is het niet moeilijk voor te stellen dat dit een hoop prei is om schoon te maken en te sorteren naar dikte.

Volledig scherm Luc (links), Arnold (midden) en Dirk (rechts) met hun prei. Luc heeft een kist schoongemaakte prei vast, Arnold en Dirk laten zien hoe de prei na het rooien binnenkomt. © Pix4Profs / Jan Stads

Quote Als de gewassen mooi en schoon staan, dan ben ik tevreden Arnold Hendrickx Voor Anne-Marie geldt de prei als haar favoriete gewas. Met de aardappelen en bieten heeft minder op. ,,Dat is vooral trekkerwerk.” Dirk vertelt geen fan te zijn van de broccolioogst. ,,Dan ben ik liever bezig met schoonmaken.” Zijn broer was dit tot een paar jaar geleden grotendeels met hem eens. Maar sinds hij beter bekend is met de opbrengsten per gewas, is zijn waardering voor de broccoli toegenomen. Arnold kan geen voorkeur benoemen. ,,Als de gewassen mooi en schoon staan, dan ben ik tevreden.”

Het rooien van de prei gebeurt met een rooier die automatisch de bakken vult. Deze hebben ze aangekocht samen met de broer van Arnold, die ook prei teelt, om de kosten te delen.

Samen stappen

Quote Als we gaan stappen zijn we meestal met dezelfde vrienden­groep op pad Dirk Hendrickx De jongens Luc en Dirk zien elkaar behalve aan de ontbijt- en dinertafel en op het land, ook in de weekenden vaak. Beiden zijn lid van de lokale afdeling van de KPJ. ,,Als we gaan stappen zijn we meestal met dezelfde vriendengroep op pad”, zegt Dirk. Dat stappen en hard werken niet altijd even lekker te combineren valt, behoeft geen toelichting. Maar een dagje werk skippen omdat er de avond er voor een rondje teveel gedeeld werd, dat is er niet bij. ,,Dat wil inderdaad wel eens wat lastig zijn”, zegt Arnold. Waarop Luc direct inhaakt: ,,Nou, die ene keer met de inschrijving van de trekkertrek dan. Het was best vroeg ’s morgens. Maar ik wás er wel.” ,,Ja, je was er”, beaamt Arnold. Al lijkt daar ook alles mee gezegd.

De ijsbergsla telen Arnold en Luc samen met nog drie andere ondernemers. Elk brengt ongeveer een kwart van de grond in en het planten, onderhoud en oogsten gebeurt gezamenlijk. Dit gaat al jaren in uitstekende samenwerking. ,,Je kijkt op het eind niet op een uur, wie wat precies gedaan heeft”, zegt Arnold. ,,Iedereen steekt er grofweg evenveel tijd in.”

De ijsbergsla belandt uiteindelijk in de schappen van ’s lands grootste grootgrutter. Van Limburg tot Groningen, wie bij Albert Heijn ijsbergsla koopt, kan er vanuit gaan dat deze van West-Brabantse bodem komt. Stiekem zijn ze daar in Ossendrecht best trots op. ,,Als we dan bijvoorbeeld een weekendje op Texel zijn, dan lopen we toch nog even langs de groenteafdeling. Even kijken", vertelt Dirk. Pure familietrots.

Preiplantmachine In het verleden was het poten van prei een klus waarbij in veel gevallen gebruik gemaakt werd van een groep scholieren. De jonge preitjes werden daarbij met de hand in machinaal gemaakte gaatjes gestopt. Hoewel de aanschaf van een plantmachine een flinke investering is, levert het wel een hoop gemak op. ,,Je was altijd een behoorlijk tijd bezig met een club bij elkaar te krijgen”, zegt Anne-Marie. Tegenwoordig zijn er twee uitzendkrachten fulltime werkzaam, zijn er twee parttimers in dienst en twee scholieren. In uitzonderlijke gevallen kunnen er wat extra handjes ingehuurd worden via het uitzendbureau. Maar ook wordt er met grote klussen gebruik gemaakt van de hulp van collega’s. Net zoals er andersom bijgesprongen wordt wanneer het elders druk is.