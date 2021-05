Dit bedrijf maakt keramiek van houtsnippers: ‘Milieuvriendelijk, en er komt geen oven aan te pas’

Een bedrijfshal was al gehuurd, machines stonden er al in. Er moest nog een probleempje worden getackeld: het product, keramiek van versteend hout, stond niet eens in de kinderschoenen. ,,Het was slechts een idee”, zegt Alexander Hooijmaaijers, verkoopleider bij Martens Keramiek in Dinteloord.



,,We zijn in 2018 letterlijk met een kom en een keukenmixer begonnen met toevoegen van mineralen aan houtvezels om het hout te verstenen. Anderhalf jaar zijn we ermee bezig geweest, uiteindelijk hadden we in ons lab de juiste samenstelling van mineralen gevonden.”