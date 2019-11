Dit bedrijf in Steenbergen breidt uit en dat zorgt voor meer dan 50 banen

Analyse Blijft deze Schelp voor altijd dicht?

9:59 BERGEN OP ZOOM - De conclusie in het onderzoek van PROOF adviseurs is vernietigend. Problemen met het roestvrijstaal waren jarenlang bekend. Maar er gebeurde niks, iedereen keek de andere kant uit. Pas toen er acuut gevaar dreigde voor bezoekers en personeel kwam er actie. Ging De Schelp dicht. Voor reparatie. Die klus liep uit de hand. Het roestvrijstaal bleek niet het enige probleem. Ook met de luchtkwaliteit binnen is het grondig mis. En daarom is het bad nog altijd gesloten. En niemand die weet hoe lang dit duurt. En of De Schelp nog is te redden!