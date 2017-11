Discussie over gerooide bomen in Huijbergen afgekapt

HOOGERHEIDE - De ruzie tussen twee eigenaren van bospercelen in Huijbergen en de gemeente Woensdrecht sleept nog langer aan. De opinieraad moet over.

Een jaar en twee dagen nadat de gemeente Woensdrecht bomen liet kappen op het terrein van Jeroen Jonkers en Frans van Dongen in Huijbergen, stonden beide perceeleigenaren dinsdagavond voor het eerst oog in oog met wethouder Hans de Waal. De twee insprekers uit Bergen op Zoom kregen in de opinieraad ruimte echter nog altijd geen gelijk of helderheid in de slepende kwestie, de wethouder evenmin.

Eerst was er gesteggel over de behandelwijze, waarbij het politieke hardhout in tweeën werd gekliefd: de coalitie van ABZ, VVD en CDA wilde de kwestie meteen afwikkelen, de oppositie van D66, PvdA en AKT klaagde over informatie-achterstand in de complexe zaak en vroeg om uitstel. Dat kwam er niet. Na enkele schorsingen won de coalitie de hoofdelijke stemming met negen tegen zeven.

Jonkers en Van Dongen benutten hun inspreektijd om te schetsen hoe volgens hen de gemeente eind 2016 illegaal hun land betrad. ,,Ze hebben over 1500 vierkante meter zonder toestemming bomen omgehakt en afgevoerd”, zei Jonkers, die repte over vernieling en ontvreemding.

Schadevergoeding

,,De wijze waarop de gemeente ons daarna informeerde doet vermoeden dat zij informatie achterhoudt”, aldus Jonkers, die de geboden 430 euro schadevergoeding voor elk van de twee percelen belachelijk laag vond. Waarom de gemeente volgens hen de bomen heeft gekapt, zeiden ze niet te weten. ,,Dat is gissen”, aldus Van Boven. ,,We hopen dat deze raad bij het college de antwoorden los krijgt die ze ons niet geven.”

Wethouder De Waal erkende dat de gemeente een fout had gemaakt met de kap. ,,Dat hebben we ruiterlijk toegegeven. We begonnen op eigen grond, maar er is doorgewerkt op hun terrein. Daar zijn excuses voor gemaakt.”

Surprise