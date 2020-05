Dirk Dekkers: een leven lang actief bij duivenverenigingen

Een leven lang zit hij in de duivensport. Dirk Dekkers uit Steenbergen kreeg de liefde voor duiven, maar ook andere vogels, met de paplepel ingegoten. ,,Dat gaat van vader op zoon over. Althans, vroeger. Tegenwoordig is dat niet meer. Mijn vader werkte bij een boer en had daar duiven in de schuur zitten.”

150 duiven thuis

De Watersnoodramp in 1953 zorgde voor een verdrietig moment. Dekkers woonde toch nog in de gemeente Fijnaart en Heijningen, op een dijk. ,,Ik woonde vlakbij Fort de Hel. De dijken braken door en alles kwam onder water. Er verdronken koeien en kippen. Maar ook onze duiven, die in een kooi zaten. Op een na zijn ze allemaal omgekomen.”

Thuis heeft hij tegenwoordig 100 oude duiven en 50 jonge duiven. En hoe zo’n duivenwedstrijd dan gaat? Op vrijdagavond brengt hij de vogels naar de vereniging. Een vrachtwagen brengt de dieren naar een losplaats. In België bijvoorbeeld, of Frankrijk. Ze zijn zelfs eens naar Barcelona gebracht. ,,En vanaf dat moment moeten ze de weg terug naar huis vinden. En je hoopt altijd dat jouw duif de eerste is die weer in zijn kooi zit, natuurlijk.”

Oriëntatie

Het trainen van duiven blijft wel een mysterie, zegt Dekkers. ,,Niemand weet hoe je duiven traint. We gaan er altijd mee richting het zuiden, nooit naar Groningen bijvoorbeeld. Dan komen ze veel lastiger thuis of kunnen ze de weg niet vinden. Blijkbaar is dat toch een bepaalde oriëntatie die in ze zit.”

Quote Niemand weet hoe je duiven traint. Dirk Dekkers Langzaam maar zeker is de 76-jarige Dekkers wel aan het afbouwen. 150 duiven in totaal is minder dan wat hij in voorgaande jaren had. ,,We worden een dagje ouder, immers.”

Dekkers is ook al een leven lang actief bij verenigingen. ,,Daar ben ik jong mee begonnen en dat is er helemaal ingegroeid. Ben ik altijd blijven doen. Zowel bij de duivensport als bij vogeltjesverenigingen.”

Kampioen

Zo was hij bijvoorbeeld jarenlang voorzitter van de Delta Zangers uit Willemstad, die inmiddels is opgeheven. De club organiseerde na het 25-jarige bestaan jarenlang een grote tentoonstelling.

,,Bij de vogeltjessport gaat het niet om de snelste, maar om de mooiste. Ze moeten precies tiptop in orde zijn en in de houding gaan zitten. Dan worden ze beoordeeld door de keurmeester.” Dekkers heeft zelf ook vogeltjes gehad. In 1977 werd hij zelfs kampioen van Nederland met zijn Engelse grasparkieten.