Dirigent Walter Siol start nieuw orkest in Steenbergen: ‘Muziek maken is een sociale bezigheid’

Er is de komende tijd veel te doen in De Heen

DE HEEN - In De Heen is de komende weken weer veel te beleven. Dat begint al op 15 oktober: dan staat vanaf 18.30 uur een Koppel Darttoernooi in Gemeenschapshuis de Stelle op het programma. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 oktober door een berichtje te sturen naar 06-47982523. Het inschrijfgeld is €15,- per koppel.

12 oktober